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Şefaatliyi inceledi

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Şefaatli ilçesindeki okullarda incelemelerde bulundu.

Şefaatliyi inceledi

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Şefaatli ilçesindeki okullarda incelemelerde bulundu.

27 Nisan 2018 Cuma 07:00
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Şefaatliyi inceledi

Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ilçede düzenlenen muhtarlar toplantısında da katılarak, muhtarlarla eğitim konusunda istişarelerde bulundu. Şefaatli’deki okullarda yürütülen çalışmalar ve projeleri yerinde inceleyen Yusuf Yazıcı, okul müdürlerinden detaylı bilgi aldı. Öğretmenlerle de toplantı yapan Yusuf Yazıcı, öğretmenlik mesleğinin öğretebilme sanatı olduğuna dikkat çekti. Yazıcı, ilçeden  gelen taleplerin yakın takipçisi olacağını ifade etti.

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