Şefaatliyi inceledi

Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ilçede düzenlenen muhtarlar toplantısında da katılarak, muhtarlarla eğitim konusunda istişarelerde bulundu. Şefaatli’deki okullarda yürütülen çalışmalar ve projeleri yerinde inceleyen Yusuf Yazıcı, okul müdürlerinden detaylı bilgi aldı. Öğretmenlerle de toplantı yapan Yusuf Yazıcı, öğretmenlik mesleğinin öğretebilme sanatı olduğuna dikkat çekti. Yazıcı, ilçeden gelen taleplerin yakın takipçisi olacağını ifade etti.