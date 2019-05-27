Şefaatli’de yılsonu etkinliği

Yıl sonu programına katılan minikler, hünerlerini sergileyip, alkış topladı. Hanımların büyük ilgi gösterdiği etkinlik iki saat sürdü. Minikler, sahne alıp yıl içerisinde öğrendiklerini kendilerini izlemeye gelenlere sergilediler. Şefaatli Müftüsü Abdullah Aksoy, ‘’Tüm hoca hanımlara, katılımcılara, öğrenci velilerine, minik yavrularımıza teşekkür ederim. İlkini yaşadığımız bu güzel şölenin gelecek yıllarda artarak devamını yüce Allah'tan dilerim’’ dedi.
27 Mayıs 2019 Pazartesi 00:00
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