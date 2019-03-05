Seçim güvenliği konuşuldu

İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ulaş Ozan Karakaya, İlçe Seçim Müdürü Muhammed Fatih Kuru, Emniyet Amiri Tolgahan Yağmur, İlçe Jandarma Komutanı Savaş Serbes, Belediye Başkanı Yasin Şahiner, Konuklar Beldesi Belediye Başkanı Muammer Çetin de toplantıda hazır bulundu. Toplantıya, İlçe Belediye Başkan adayları ve İlçe siyasi parti temsilcileri de katıldı. Toplantıda, seçim öncesi, seçim sırasında ve seçim sonrası seçim güvenliğine ilişkin önlemler ele alındı.