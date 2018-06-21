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Seçim Güvenliği konuşuldu

SARIKAYA ilçesinde gerçekleştirilen toplantıda, Pazar günü yapılacak TBMM 27. Yasama Dönemi Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ile ilgili güvenlik konuları masaya yatırıldı.

Seçim Güvenliği konuşuldu

SARIKAYA ilçesinde gerçekleştirilen toplantıda, Pazar günü yapılacak TBMM 27. Yasama Dönemi Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ile ilgili güvenlik konuları masaya yatırıldı.

21 Haziran 2018 Perşembe 07:00
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Seçim Güvenliği konuşuldu

Kaymakam Yasin Özcan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, seçimlerin huzur ve güven içerisinde yapılmasını temin amacıyla 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun ilgili maddeleri gereği seçim güvenliğinin sağlanması konularının görüşüldü. Toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı ve siyasi parti başkanları katıldı. 

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