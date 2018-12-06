Şebeke suyuna takviye

Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, özellikle yaz aylarında ilçenin yüksek kesimlerinde su sıkıntısı yaşandığını, bunu aşabilmek amacıyla çalışmaların devam ettiğini söyledi. Başkan Gürbüz, geçen yaz mevsiminde su sorununun giderilmesi amacıyla Ortaçayır olarak adlandırılan bölgede başlattıkları sondaj çalışmalarından olumlu sonuç aldıklarını ifade etti. Gürbüz, "Yaptığımız sondaj çalışmalarında şebekeye 15 litre debide su takviyesi yaptık. Ancak bu önlemler yeterli olmadığı için yeni bir çalışma başlattık. İller Bankasından yüzde 50 hibe ile almış olduğumuz ve Sorgun'a yapılacak yeni İçme Suyu Projesi'nin imzalarını atmış bulunuyoruz. Kısa bir süre sonra da çalışmalara başlayacağız" dedi.