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Şatoya ziyaretçi akını

ÇEKEREK İlçesinin gözde mekânlarından meşhur alanı Şato ziyaretçi akınına uğradı.

Şatoya ziyaretçi akını

ÇEKEREK İlçesinin gözde mekânlarından meşhur alanı Şato ziyaretçi akınına uğradı.

21 Haziran 2018 Perşembe 07:00
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Şatoya ziyaretçi akını

Gerek ilçe içerisinden gerekse ilçe dışından gelen vatandaşların yoğun ilgi göstermesi ilçe yöneticilerini de memnun etti. Çekerek Belediye Başkanı Badrettin Bozkurt, Ramazan bayramı ve sonrasında ilçelerinin gözde mekanlarından birisi olan Şato’da ziyaretçi akını yaşandığını söyledi. Hem ilçe halkının hem de ilçe dışından gelen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Şato’da ziyaretçilerin halen geldiğini ifade eden Bozkurt, ‘’Bu ziyaretler bizleri oldukça memnun etti. Özellikle ziyaretçilerden almış olduğumuz olumlu yorumlardan dolayı da çok mutlu olduk’’ dedi.

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