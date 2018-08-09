Sarıkayalılar konserde buluşacak

Sarıkaya MHP İlçe Teşkilatı ve Ülkü Ocakları’nın düzenlediği etkinlikte, iki ünlü sanatçı sahne alacak.

Sarıkaya’da “Hedef Kızılelma” sloganıyla düzenlenen açık hava konserine, tüm Sarıkayalı vatandaşlar davet edildi.

Sarıkaya Barbaros İlköğretim Okulu Alanı önünde 12 Ağustos Pazar günü, saat 19.00’da düzenlenecek konser etkinliğine tüm Yozgat halkı davet edildi.

