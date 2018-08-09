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Sarıkayalılar konserde buluşacak

MHP Sarıkaya İlçe Başkanlığı ve Sarıkaya Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen etkinlikte vatandaşlara Ali Kınık ve Atilla Yılmaz konser verecekler.

Sarıkayalılar konserde buluşacak

MHP Sarıkaya İlçe Başkanlığı ve Sarıkaya Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen etkinlikte vatandaşlara Ali Kınık ve Atilla Yılmaz konser verecekler.

09 Ağustos 2018 Perşembe 07:00
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Sarıkayalılar konserde buluşacak

Sarıkaya MHP İlçe Teşkilatı ve Ülkü Ocakları’nın düzenlediği etkinlikte, iki ünlü sanatçı sahne alacak.
Sarıkaya’da “Hedef Kızılelma” sloganıyla düzenlenen açık hava konserine, tüm Sarıkayalı vatandaşlar davet edildi.
Sarıkaya Barbaros İlköğretim Okulu Alanı önünde  12 Ağustos Pazar günü, saat 19.00’da düzenlenecek konser etkinliğine tüm Yozgat halkı davet edildi.
 

Son Güncelleme: 08.08.2018 17:53
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