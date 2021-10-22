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Saraykent bir adım önde

Yozgat’ın Saraykent İlçesi’nde 12-18 yaş aralığındaki gençler aşıya yoğun ilgi gösteriyor.

22 Ekim 2021 Cuma 00:33
Saraykent bir adım önde

Velilerin e-devletten onay vererek 12 yaş ve üzeri çocuklara Koronavirüs aşısı yaptırabilmeleri üzerine okullardaki aşılama programlarına yetişemeyen bazı öğrenci ve veliler, aşı uygulama noktasını ziyaret ederek aşılarını oldular. 12-18 yaş grubu aşılamasında Saraykent'in bir adım önde olduğunu ifade eden Kaymakam Ali Açıkgöz, ‘’Velilerimiz, büyük bir duyarlılık gösterdiler. Bu sayede eğitim-öğretim kesintiye uğramadan devam ediyor. Öğrenci kardeşlerimizin aşılanma oranlarını yaş gruplarına göre önümüzdeki hafta paylaşacağız. Şu an 12-18 yaş arasındaki tüm yaş gruplarında yüzde 70 seviyesini geçtik’’ dedi.

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