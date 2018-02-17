Saraya ilk onlar taşındı

Yozgat Valiliği’nden yapılan açıklamada İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü’nün yeni yapılan valilik binasına taşındığı bildirildi.

Valilik yaptığı açıklamada, söz konusu kurumların 21 Ocak Çarşamba gününe kadar hizmet veremeyeceğini, ilgili tarihten itibaren ise yeni vilayet binasında hizmetin sürdürüleceğini aktardı.