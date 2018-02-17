Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
116511
ALTIN
162.554
DOLAR
3.7374
STERLİN
5.2534
EURO
4.6518

Saraya ilk onlar taşındı

YOZGAT’ta yapımı tamamlanan yeni Hükümet Sarayı’na ilk olarak Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğü taşındı.

Saraya ilk onlar taşındı

YOZGAT’ta yapımı tamamlanan yeni Hükümet Sarayı’na ilk olarak Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğü taşındı.

17 Şubat 2018 Cumartesi 07:00
109 Okunma
Saraya ilk onlar taşındı

Yozgat Valiliği’nden yapılan açıklamada İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü’nün yeni yapılan valilik binasına taşındığı bildirildi.
Valilik yaptığı açıklamada, söz konusu kurumların 21 Ocak Çarşamba gününe kadar hizmet veremeyeceğini, ilgili tarihten itibaren ise yeni vilayet binasında hizmetin sürdürüleceğini aktardı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Arabaşı sofrasında buluştular
Arabaşı sofrasında buluştular
Devlet Hastanesi’ne yıkım kararı
Devlet Hastanesi’ne yıkım kararı
Bayrak dağıtıldı
Bayrak dağıtıldı
Bahar hazırlığı
Bahar hazırlığı
Halıköy’de proje hazırlığı
Halıköy’de proje hazırlığı
Tarihi adım atıldı
Tarihi adım atıldı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim