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Salep Antalya yolcusu

AKDAĞMADENİ ilçesinin meşhur salebi Antalya’da bu yıl 5’ncisi gerçekleştirilecek olan Yöreler  Renkler Festivali’nde tanıtılacak.

Salep Antalya yolcusu

AKDAĞMADENİ ilçesinin meşhur salebi Antalya’da bu yıl 5’ncisi gerçekleştirilecek olan Yöreler  Renkler Festivali’nde tanıtılacak.

18 Eylül 2019 Çarşamba 00:00
Salep Antalya yolcusu

Akdağmadeni ilçemizde yetişen meşhur salebimiz, Antalya’daki Yöresel Renkler Festivali’nde tüm Türkiye’ye tanıtılacak.
Türkiye dışından farklı ülkelerin de katılım göstereceği festivalde, ilimizi temsil edecek Akdağmadeni ilçesi ayrıca meşhur salebin tanıtımını da gerçekleştirecek. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Antalya’da yaşayan tüm Yozgatlıları hasret gidermek ve kaynaşmak  maksadıyla festivaldeki ilçe standına davet etti. Başkan Yalçın, festivalin Antalya’nın Muratpaşa İlçesi Fener Mahallesi’nde bulunan alanda gerçekleşeceğini de sözlerine ekledi.

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