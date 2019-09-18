Salep Antalya yolcusu

Akdağmadeni ilçemizde yetişen meşhur salebimiz, Antalya’daki Yöresel Renkler Festivali’nde tüm Türkiye’ye tanıtılacak.

Türkiye dışından farklı ülkelerin de katılım göstereceği festivalde, ilimizi temsil edecek Akdağmadeni ilçesi ayrıca meşhur salebin tanıtımını da gerçekleştirecek. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Antalya’da yaşayan tüm Yozgatlıları hasret gidermek ve kaynaşmak maksadıyla festivaldeki ilçe standına davet etti. Başkan Yalçın, festivalin Antalya’nın Muratpaşa İlçesi Fener Mahallesi’nde bulunan alanda gerçekleşeceğini de sözlerine ekledi.