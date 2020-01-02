Sağlıksız beslenmeye geçit yok!

Denetimler, Saraykent İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Orhan Ergün Çağlıyan, İlçe Tarım Müdürü Fikret Yücel, Saraykent Toplum Sağlığı Merkezi Sağlık Memuru Oğuz Bilici, tarafından yapıldı. Saraykent Çok Programlı Anadolu Lisesi Kız Pansiyonu Yemekhanesi ve okul kantini, Saraykent Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Pansiyonu ve Saraykent Şehit Beytullah Yeşilay İmam Hatip Ortaokulu kantini denetlendi. Denetim faaliyetlerinin yanı sıra resmi kurumlarda görev yapan çeşitli alanlardaki deneticiler, kendi alanları ile alakalı çok önemli hedef bilgileri denetim alanındaki sorumlu yöneticiler ile paylaştı. Özellikle öğrencilerin yemek yapım zamanına denk gelen denetimlerde öğrenci pansiyonlarındaki yemek yapım araç gereçlerinin dezenfektasyonu, ölçü aletlerinin kalibrasyonu, yemek yapım malzemelerinin sağlığa uygunluğu, elektronik mutfak aletlerinin bakımı ve mutfak çalışanlarının hijyen, kurs belgelerinin olup olmadığı noktasında gerekli incelendi. Saraykent İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Orhan Ergün Çağlıyan, "Öğrencilerimizin sağlığı bizim en önemli öncelliğimizdir. Bu doğrultuda kamu kurumları ile iş birliği içerisinde denetimlerimize devam edeceğiz. Yapılan denetimlerde gerek yemekhane çalışanlarına, gerekse de okul kantin çalışanlarına gıda sağlığı noktasında yaptığımız rehberlik faaliyetleri ile çalışanlarımızın bilinçlenmesi daha sonra yapacağımız denetim faaliyetlerimizde işimizi daha da kolaylaştırmaktadır" dedi.