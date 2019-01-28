Sabah Namazı buluşması

Yeni Cami’de gerçekleştirilen sabah namazı buluşmasında, namazın kılınmasının ardından kahvaltı yapıldı, sonrasında da sohbet gerçekleştirildi. Kaymakam Deniz Kılınç, ‘’Dürüstlük; doğru olmak, yalan konuşmamak, hakkın ve haklının yanında yer almaktır. Birçok ahlaki vasfın kaynağıdır. Dürüst ve güvenilir insan, özü̈ sözü̈ bir, sağlam karakterli, yalan konuşmayan, verdiği sözde duran, elinden ve dilinden emin olunan, emanete riayet eden kimsedir’’ dedi.