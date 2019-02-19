Roma Hamamı ilgi görüyor

Emitt 2019 Turizm fuarında dikkatleri üzerine çeken Sarıkaya Antik Roma Hamamı maketi, gelen ziyaretçilerden bazıları soluğu Sarıkaya’da aldı. Standı ziyaret eden Turizmci Sim Aslanoğlu ve Mehmet Yılmaz, Kaymakam Yasin Özcan ile yaptığı görüşmede Antik Roma Hamamının tarihi ve dokusu üzerine bilgiler aldı. Kaymakamımız Yasin Özcan'ın daveti üzerine ilçeye gelen turizmciler, Antik Roma Hamamı ile birlikte ilçedeki tarihi yerleri ziyaret edip, bilgi edindiler.
19 Şubat 2019 Salı 07:00
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