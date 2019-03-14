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Rol Model buluşması

AYDINCIK Şehit Ali Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi kız öğrencileri, ilçede görev yapan Öğretmen, Mühendis ve Hemşireleri ile ‘Rol Model’ etkinliği kapsamında buluşarak, sohbet edip, merak ettikleri konularda sorular yönelterek, meslek seçimlerinde kendilerine model belirliyor. ‘

Rol Model buluşması

AYDINCIK Şehit Ali Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi kız öğrencileri, ilçede görev yapan Öğretmen, Mühendis ve Hemşireleri ile ‘Rol Model’ etkinliği kapsamında buluşarak, sohbet edip, merak ettikleri konularda sorular yönelterek, meslek seçimlerinde kendilerine model belirliyor. ‘

14 Mart 2019 Perşembe 00:00
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Rol Model buluşması

Rol Model’ buluşması kapsamında, kız öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen etkinlikte İlçe Tarım Mühendisi Şeyma Ergen, Hemşire Cennet Ceylan, Sınıf Öğretmeni Ayşegül Büyükökten, Halk Eğitim Usta Öğretici Hatice Karayoluk Doğan, öğrencilerle bir araya geldi. Yaşamı ve umudu yeniden inşa etmek adına, kadının gücünü, emeğini daha görünür hale getirmek için lise çağındaki kız öğrencilerine, örnek oluşturmak, onların okula devamını sağlamak, gelecekle ilgili hedeflerine basamak oluşturmak  için ‘Rol Model’ buluşmalarının düzenlendiği kaydedildi.

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