Rol Model’ buluşması kapsamında, kız öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen etkinlikte İlçe Tarım Mühendisi Şeyma Ergen, Hemşire Cennet Ceylan, Sınıf Öğretmeni Ayşegül Büyükökten, Halk Eğitim Usta Öğretici Hatice Karayoluk Doğan, öğrencilerle bir araya geldi. Yaşamı ve umudu yeniden inşa etmek adına, kadının gücünü, emeğini daha görünür hale getirmek için lise çağındaki kız öğrencilerine, örnek oluşturmak, onların okula devamını sağlamak, gelecekle ilgili hedeflerine basamak oluşturmak için ‘Rol Model’ buluşmalarının düzenlendiği kaydedildi.