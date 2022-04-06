Protokol imzalandı

Kaymakam Recep Aydın başkanlığında gerçekleştirilen imza törenine Belediye Başkanı Yardımcısı Feramuz Bozoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, projeye katılan okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. 9 okuldan gelen 15 proje kaymakamlık tarafından desteklenme uygun görüldü. Projelerden ilk ikişer proje kaymakamlık ve belediye tarafından desteklenirken, diğer projeler peyder pey belde belediyeleri, sivil toplum kuruluşları ve ilçedeki hayırsever iş insanları tarafından desteklenecek. Yapılan imza törenin hayırlara vesile olmasını dileyen Aydın, "Kaymakamlığımız tarafından uygulanacak olan eğitim projeleri destek programı ile ilçemizdeki öğrencilere kimlik ve kişilik kazandırma, sosyal hayata katılımlarının artırılması amacıyla hazırlanmıştır. Proje ile gençlerin ve çocukların evrensel ve insani değerlere sahip, milli ve manevi değerlerine bağlı, çevreye saygılı bilgi ve özgüven sahibi, etkin, girişimci ve uluslararası alanda akranlarıyla rekabet edebilecek seviyede bireyler olarak kendi potansiyellerini tam anlamıyla gerçekleştirebilecekleri imkan ve zemini oluşturmak amaçlanmıştır" dedi.