Projeye devam

Proje kapsamın öğrenciler ile sık sık bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Ahmet Yesevi İlkokulu anlatım grubu öğrencilerini ağırladı. Değerlendirme toplantısı kapsamında öğrencilere kahvaltıda bir araya gelen Aksoy, kitap değerlendirmesi yaptı. Öğrenciler okudukları kitapları anlatıp “ Vatan Sevgisi “ kavramı üzerine değerlendirmelerde bulundular. Aksoy,” Öğrencilerimizin aktif bir şekilde projeye katılımlarına destek olan başta okul müdürümüz olmak üzere öğretmenimize teşekkür ederiz” dedi.