Öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek amacı ile Kadışehri Anaokulu tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne planlı ziyaret gerçekleştirildi.

Güzel bir eğitimin yolu, okul öncesi eğitimden geçtiğini belirten Aksoy, "Öğrencilerimizin minik gözlerindeki ışıltı ve mutluluğu görüp, renkli dünyalarında onlarla vakit geçirmeye çalıştık. Geleceğimizin emanetçileri olan yavrularımızın sosyal ve kültürel gelişimlerine destek olmaya her daim devam edeceğiz. Anlamlı ziyaretlerinden ve bizlere yaşatmış oldukları mutluluktan dolayı okul idarecimize ve öğretmenimize teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

