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Parke yol hazır

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde, Yüzüncü Yıl Mahallesi Şehit Mehmet Tez Anadolu Lisesi ve Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu güzergahındaki yol yapım çalışmalarının önemli bölümü tamamlanıp, ulaşıma açıldı.

14 Aralık 2021 Salı 00:58
Parke yol hazır

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde Yüzüncü Yıl Mahallesinde bulunan okullar mevkiinde yol çalışması tamamlandı. Mesai gözetmeksin çalışmaların devam ettiğini belirten Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, ‘’Memleket, bizim için ne yapacak değil, biz memleket için neler yapacağız düşüncesiyle çıktığımız bu yolda çalışmalarımızı aralıksız devam ediyor’’ dedi. Yılmaz, belediye ekiplerinin yol çalışmaları kapsamında, Yüzüncü Yıl Mahallesi Şehit Mehmet Tez Anadolu Lisesi ve Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu güzergâhındaki ana artel yol yapım çalışmalarının tamamlandığını aktardı. Yılmaz, ‘’Çalışmalarımızın tamamlanmasıyla gerek mahalle sakinlerimiz olsun gerekse geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı okullarına ve evlerine giderken tozdan ve çamurdan kurtuldular. Şimdiden mahallemize hayırlı uğurlu olsun’’ diye konuştu. Başkan Ferhat Yılmaz, mevsim koşullarına bağlı olarak çalışmaların aralıksız devam ettiğinin altını çizdi. (Ferhat Kayhan / Yerköy)

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