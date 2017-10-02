-Pancarda kampanya dönemi

Şeker Fabrikası Meydan Tesislerinde düzenlenen törene Yozgat Vali Yardımcısı Şükür Çakır, AK Parti Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal, Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Belediye Başkan Vekili Mehmet Saraç, Pankobirlik Başkanı Kürşad Arslan ve çok sayıda kişi katıldı.

Yozgat Şeker Fabrikası Müdürü Zafer Keskin, "Geçen yıl fabrikamıza bağlı 6 Ziraat Bölge Şefliğimizde 76 bin dekarda, 135 köyde. 2 bin 734 çiftçimiz ile sözleşme yapılarak 480 bin ton pancar teslim alınmıştı. Teslimi alınan pancarların 390 bin tonu fabrikamızda, 56 bin 320 ton kristal şeker, 18 bin 500 ton melas, 123 bin ton yaş pancar küspesi üretimi gerçekleştirilmiştir. Pancar bereli olarak üreticilerimize geçen yıl 99 milyon lira üren bedeli ödenmiştir. Bu yıl yani 20. dönem kampanya döneminde Yozgat Şeker Fabrikası olarak 6 Ziraat Bölge Şefliğimizde 9 ilçede, 139 köyde, 2 bin 939 çiftçimiz ile sözleşme yapılmış olup, 82 bin 550 dekar pancar ekilmiştir. Bu pancar 12 tesellüm merkezinde alınarak 510 bin ton pancar alınması öngörülmektedir. Bu pancarın 406 bin tonu fabrikamızda işlenecek olup, yaklaşık 60 bin ton kristal şeker, 16 bin ton melas, 121 bin tonda yaş pancar küspesi hedeflenmektedir" dedi.

Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Şeker Fabrikasının 2017 yılı 20’nci pancar alım kampanyasının başladığını belirterek, "Çiftçilerimizin bir yıllık toprağa tohum saçarak, fide dikerek, çapalayarak, sulayarak alın teri dökerek bereketi paraya dönüşebilen bir günde buradayız. Şeker Fabrikamızı ülkemizin birçok yerinde kapandı, satıldı. Ancak Yozgat Şeker Fabrikamız yiğit yiğit üretimine ve çalışmasına devam ediyor. Yozgat’ta en fazla istihdam sürdüren bir fabrikadır, dolayısıyla Yozgat’ın da göz bebeğidir. Yozgat’ın en önemli üretim kaynağı" ifadelerini kullandı.

Kampanya döneminde Yozgat Şeker Fabrikasına pancar getiren ilk 6 çiftçiye cumhuriyet altını verildi. Ödüllerin ardından kampanya süresi başladı. Kampanyanın ilk gününde Yozgat Şeker Fabrikası fabrika sahaları önünde çiftçilerin uzun kuyruklar oluşturmaları dikkatlerden kaçmadı. Yozgat’ta 9 ilçe ve 139 köyde, 82 bin 550 dekar alanda 2 bin 939 çiftçi tarafından pancar ekimi yapılıyor. Bu yıl 510 bin ton pancar alınması hedefleniyor. Bu pancarın 406 bin tonunun Yozgat Şeker Fabrikasında işlenerek, yaklaşık 60 bin ton kristal şeker, 16 bin ton melas, 121 bin ton yaş pancar küspesi elde edilmesi hedefleniyor.