Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1384.68
ALTIN
498.67
DOLAR
8.8593
STERLİN
12.1399
EURO
10.4390

Pancar Alım Kampanyası

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde bulunan Şeker Fabrikası’nda 15’inci Pancar Alım Kampanyası törenle başladı.

27 Eylül 2021 Pazartesi 00:20
Pancar Alım Kampanyası

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde, Kayseri Şeker bünyesindeki fabrikada 15’inci Pancar Alım Kampanyası törenle başlatıldı. Daha önce Kireç Ocağı’nın ateşlenmesiyle atılan ilk adımın ardından, kesilen kurbanın ardından dualar eşliğinde kampanya başlatılıp, ilk alımlar gerçekleştirildi. Boğazlıyan Şeker Fabrikasının 15’inci kampanya döneminde bir milyon 190 bin ton pancar işleyerek 170 bin ton şeker üretimi hedefledi.  Kayseri Şeker ailesindeki 3 Fabrikadan biri olan Boğazlıyan Şeker'e ait 14’inci Pancar Alım Kampanyasının, başta çiftçiler olmak üzere tüm çalışanlara hayırlı olmasını temennisinde bulunuldu. Kampanya süresince alınacak pancar işlenerek, karşılığında Şeker ile birlikte, yaş küspe, kuru küspe, melas üretilecek.

Anahtar Kelimeler:
Pancar Alım KampanyasıYozgatIlerigazetesiPazartesiHaberBoğazlıyanşekerfabrikasıKayseriŞekerAçılışTörenPancarAlımıKampanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Abilik yapacağız
Abilik yapacağız
Sorgun’da altyapı çalışması
Sorgun’da altyapı çalışması
Köy sorunlarını dinledi
Köy sorunlarını dinledi
Çocuk Şenliği yapıldı
Çocuk Şenliği yapıldı
Güvenilir enerji projesi
Güvenilir enerji projesi
Pazar esnafına ziyaret
Pazar esnafına ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim