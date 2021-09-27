Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde, Kayseri Şeker bünyesindeki fabrikada 15’inci Pancar Alım Kampanyası törenle başlatıldı. Daha önce Kireç Ocağı’nın ateşlenmesiyle atılan ilk adımın ardından, kesilen kurbanın ardından dualar eşliğinde kampanya başlatılıp, ilk alımlar gerçekleştirildi. Boğazlıyan Şeker Fabrikasının 15’inci kampanya döneminde bir milyon 190 bin ton pancar işleyerek 170 bin ton şeker üretimi hedefledi. Kayseri Şeker ailesindeki 3 Fabrikadan biri olan Boğazlıyan Şeker'e ait 14’inci Pancar Alım Kampanyasının, başta çiftçiler olmak üzere tüm çalışanlara hayırlı olmasını temennisinde bulunuldu. Kampanya süresince alınacak pancar işlenerek, karşılığında Şeker ile birlikte, yaş küspe, kuru küspe, melas üretilecek.