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Ormana ilgi arttı

AKDAĞMADENİ Belediye Başkanı İrfan Coşgun, bir süre önce misafir ettikleri sosyal medya dünyasının sevilen topluluğu ‘Orman Lezzetleri’ ekibinden sonra, ormana olan ilginin arttığını söyledi.

Ormana ilgi arttı

AKDAĞMADENİ Belediye Başkanı İrfan Coşgun, bir süre önce misafir ettikleri sosyal medya dünyasının sevilen topluluğu ‘Orman Lezzetleri’ ekibinden sonra, ormana olan ilginin arttığını söyledi.

15 Aralık 2018 Cumartesi 07:00
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Ormana ilgi arttı

Başkan Coşgun, ‘’Bu anlamlı ziyaretten sonra eşsiz güzellikteki ormanlarımızda 3 günlük bir kamp gerçekleştirmek için yine medya dünyasının sevilen topluluğu haline gelmiş, ‘Tek Başına da olur, Orman Kafası, Ayı Yemeği ve Orman Lezzetleri’ ekipleri de ilçemize gelerek, koğumuz oldular’’ dedi. Başkan Coşgun, kamp süresince deneyimlerini sosyal medya hesaplarından yayınlayan ekipler, yakın zamanda ilçede bir kamp daha gerçekleştireceklerini, ilerleyen zamanlarda daha geniş bir katılımla gelmeyi planladıklarını bildirdi. Coşgun, ‘’İlçemiz ormanlarının güzellikleri bu tip organizasyonlarla daha çok ön plana çıkıp, isminden sıkça söz ettirecektir’’ diye konuştu.
 

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