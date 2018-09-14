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Orman Yangını!

AKDAĞMADENİ ilçesinde dün çıkan orman yangını korkuttu.

Orman Yangını!

AKDAĞMADENİ ilçesinde dün çıkan orman yangını korkuttu.

14 Eylül 2018 Cuma 07:00
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Orman Yangını!

Yangın Evci Köyü yakınlarında öğleden sonra çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılmaya başlayan yangına Orman İşletme ile birlikte Akdağmadeni ve Saraykent belediyesi itfaiye ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Ekipler, yangını kontrol altına alarak, yayılmasını önlemeye çalıştı. Kontrol altında tutulan yangın daha sonra söndürülmeye başlandı. Soğutma çalışmaları gece de devam edecek. Yangının tekrar çıkma ihtimali göz önünde bulundurularak, gece nöbet tutulacağı kaydedildi. 

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