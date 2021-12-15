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ORAN’dan inceleme

Yozgat’ın Yenifakılı ilçesinde kurulum aşamasında olan Kırgız Türklerinin mesleki faaliyetlerini sürdüreceği çarşı bölgesinde Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) temsilcileri incelemelerde bulundu.

15 Aralık 2021 Çarşamba 00:59
ORAN’dan inceleme

 Yozgat ve Kayseri’den ilçeye gelen ORAN temsilcileri, Yenifakılı Kırgız Kültür Derneği Başkanı Gencekul Timur ile birlikte yapılacak olan otağ ve çadırlarla ilgili etüt çalışması gerçekleştirildi. Yenifakılı İlçesinde ikamet eden Kırgız Türklerinin mesleki faaliyetlerini yürütebilmelerine yönelik hazırlanan proje kapsamında tesis edilmesi planlanan ‘Kırgız Kültür Çarşı’ ile ilgili çalışmalarda da sona gelindi. Yenifakılı Kırgız Kültür Derneği tarafından, Yenifakılı Belediyesi ve Yenifakılı Kaymakamlığının desteği ile ortaklaşa yürütülen projenin hayata geçirilmesi için başlatılan çalışmaların sonuçlandırılması amacıyla ORAN da devreye girdi. Kırgız Türklerinin canla başla çalıştığı Kırgız Kültür Çarşısı inşaatı tamamlandığında 10’dan faza halı dokuma tezgâhı ile el sanatları üretici satanlarında üretim yapılacak. 

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