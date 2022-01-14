ONLAR BiZE EMANET

Yozgat'ın Akdağmadeni İlçesinde Belediye sokak hayvanlarını unutmadı. Kış aylarının gelmesiyle birlikte beslenme sorunu yaşayan sokak hayvanları için Akdağmadeni Belediyesi tarafından oluşturulan beslenme noktaları oluşturuldu. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, "Belediyemiz tarafından oluşturulan beslenme noktaları sayesinde sokak hayvanlarını kontrol altında tutup, tedavi ihtiyacı olan can dostlarımızı tedavi ediyoruz. İlçemizde sahipsiz sokak hayvanlarına beslenmeden tedavi ihtiyaçlarına kadar sahip çıkan belediyemiz farklı noktalarda oluşturduğu yeni beslenme noktalarıyla sokak hayvanlarının kış aylarında beslenme sorunu yaşamaması ve çevreye zararlı hale gelmemesi için yoğun çalışmalar yürütüyor. Veteriner hekimimiz kontrolünde aylık yaklaşık 30 adet kısırlaştırma operasyonu, 100 adet parazit ve kuduz aşısı uygulaması yapılmakla birlikte tedavi süreci tamamlanan sokak hayvanları tekrardan doğal ortamına bırakılmaktadır. Özellikle okul çevrelerinden gelen ihbarları titizlikle değerlendiren ekiplerimiz sahipsiz sokak hayvanları tarafından yaşanabilecek sorunların önüne geçmek için büyük çaba göstermektedir. İnsan hayatını tehdit eden, beslenmesi yasak sahipli- sahipsiz hayvanlar saptanarak Cumhurbaşkanımızın talimatlarında olduğu gibi kapalı barınak ve bakımevlerine gönderilmektedir. Allah’ın dilsiz kulları bize emanet" şeklinde konuştu.