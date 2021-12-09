OKUMA SEViNCi

Nuri Aksoy, Ahmet Yesevi İlkokulu 1’inci sınıf öğrencilerinin ‘Ses Öğrenme Etkinliğine’ katılarak, öğrencilerle etkinlik yaptı. Aksoy,’’ Etkinlik Temelli Öğrenme Yaklaşımıyla ‘b’ ve ‘d’ seslerinin öğretim sürecine dahil olarak, sevgili yavrularımızın yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine şahit olduk. Öğretim süreçlerinde farklı yaklaşımlar sergileyerek öğrencilerimizi öğrenme süreçlerine aktif olarak katan okul idarecilerimize, öğretmenimize ve güzel etlik yapan sevgili öğrencilerimize teşekkür edem’’ dedi.