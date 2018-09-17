OKULLAR HAZIR

Öğretmenlerin seminer çalışmalarına katılıp, bilgi aldı. Bozdağ, Şube Müdürü Hakan Mucuk eşlik etti. okulun bakım onarımlarının tamamlandığı, tuvaletlerin bakımı, sınıf ve koridorların boyanması, dış cephe boya ve tadilat işlerinin bittiği, yeni eğitim yılı için temizlik, sınıf düzeni gibi tüm işlerin tamamlanarak bugün açılacak eğitim yılına zamanında hazır edildiği kaydedildi. Seminer döneminde öğretmenlerin yaptığı çalışmalar ve etkinlikleri dinleyen Bozdağ, yeni eğitim öğretim yılında Etkileşimli Tahta kullanımının artırılmasının başarı açısında önemli sonuçlar doğuracağını, EBA kullanımını öğrencilerin tamamı tarafından aktif bir şekilde takip edilerek, gerek ders pekiştirme gerek ders çalışmaları açısında faydalı olacağı konusunda öğretmenlerle istişare etti. Bozdağ, ‘’Yenilenen, sürekli değişim içerisindeki bir dünyada yenilikçi yaklaşımlara açık olan özgür bireyler yetiştirmek için, öncelikle kendimizin yeniliklere açık olmamız ve kendimizi yetiştirmemiz, vizyon sahibi öğretmenler, yöneticiler olarak bilgili ve bilgiyi akataran öğreticiler olmamız gerekir. İşte o zaman ufku açık, ileri görüşlü, çağın gereksinimlerine cevap verecek öğrenciler yetiştirebilelim. Bunların dışında öğrencilerimize kazandırmamız gerekenler içerisinde en önemlisi ise kültürümüzü, benliğimizi ve değerlerimize sahip çıkan onları içselleştiren, akedemik başarıyı ve külütürünü, değerini birlikte önemseyen öğrenciler yetiştirmenin mutluluğunu yaşamak hedefimiz olması gerekir’’ dedi.

Bozdağ, Akedemik başarı kadar değerlerin de önemli olduğuna vurgu yaparak, ‘’Kültürünü, milli benliğini, değerini kaybetmiş bir toplumda, bilgi yüklü bireylerin, yarardan çok zarar açtığı tarih boyunca örneklenmiştir. Bu yüzden biz öğretmenlerin büyük sorumluluk içinde olduğumuzu toplumumuzun merkezinde bizlerin olduğunun bilincinde olmalıyız, bizlerin en ufak bir hata yapma şansı yoktur’’ uyarısında bulundu.

Bozdağ, yetiştirdikleri öğrencilerin, toplumda bireyler olacaklarını, toplumu şekillendiren yapı taşları olacaklarının altını çizdi. Bozdağ, ‘’O yüzden öğrencilerimizi elmas kıymetinde yetiştirelim ki; aranan bireyler olsun, hem bizlerin hem çocuklarımızın geleceği aydınlık olsun’’ ifadelerini kullandı.