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Okul Ziyareti

Yozgat’ın Çekerek İlçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü okulları ziyaret ederek, bilgi almaya devam ediyor.

08 Aralık 2021 Çarşamba 00:01
Okul Ziyareti

İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, Karahacılı İlkokulu'nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti. Sınıfların genel durumu, öğrencilerin genel durumu, dersler, kurslar ve etkinlikler hakkında bilgi aldı.

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