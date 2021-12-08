Okul Ziyareti

İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, Karahacılı İlkokulu'nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti. Sınıfların genel durumu, öğrencilerin genel durumu, dersler, kurslar ve etkinlikler hakkında bilgi aldı.
08 Aralık 2021 Çarşamba 00:01
Yozgat’ın Çekerek İlçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü okulları ziyaret ederek, bilgi almaya devam ediyor.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, Karahacılı İlkokulu'nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti. Sınıfların genel durumu, öğrencilerin genel durumu, dersler, kurslar ve etkinlikler hakkında bilgi aldı.