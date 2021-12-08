Okul Ziyareti

İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, Karahacılı İlkokulu'nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti. Sınıfların genel durumu, öğrencilerin genel durumu, dersler, kurslar ve etkinlikler hakkında bilgi aldı.