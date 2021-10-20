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Okul yenilendi

Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesi’ne bağlı Sırçalı Belediyesi tarafından Şehid İdris Öztürk İlk ve Ortaöğretim Okulu yenilendi.

20 Ekim 2021 Çarşamba 00:03
Okul yenilendi

Sırçalı Belediyesi tarafından yürütülen yenileme çalışmaları kapsamında, yeni kaplama çatı yaptırıldı, eskimiş olan kapıları değiştirildi, oyun parkının bakım ve onarımını yaptırıldı, okul bahçe duvarının dört bir yanını tel çit ile çevrildi.  Kütüphane yeniden düzenlendi, toprak zemin olan bahçe, kapı girişinden okul önüne kadar kilitli parke taş ile döşendi.  Sırçalı Belediye Başkanı Ferit Koçyiğit, okulun yenilenmesi için toplam 400 bin lira harcadıklarını söyledi. Koçyiğit, ‘’Çocuklarımız ve kasabamız her şeyin en iyisine layıktır. Kilitli parke taş yapımında bizlere katkı sağlayan Avrupa Sırçalılar Derneği’ne de teşekkürlerimi sunarım. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır’’ dedi. •Rabia Şahin•

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