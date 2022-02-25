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Okuduklarını anlatıyorlar

Yozgat'ın Kadışehri İlçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy 'Okuyorum ve Anlatıyorum' projesi kapsamında öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.

25 Şubat 2022 Cuma 00:10
Okuduklarını anlatıyorlar

Şehit Yasin Yoldaş İlkokulu öğrencileriyle kahvaltıda bir araya gelen Aksoy, 'İncinsen de incitme' sözü üzerinde değerlendirmelerde bulundular. Yapılan projelere destek olan okul idarecilerine teşekkür eden Aksoy, "İstanbul’un Fethinde kahramanlık gösteren Ulubatlı Hasan’ın hayatı ve gönül eri Hacı Bektaş-ı Veli’nin derin anlamları olan 'incinsen de incitme' sözü üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Sevgili öğrencilerimizin okuma, anlama, sosyalleşme ve topluluk önünde konuşabilme becerilerini geliştiren bu projeye destek olan başta okul idarecilerimiz olmak üzere tüm öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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