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Oku-YOZ Projesi devam ediyor

Yozgat’ta Valilik tarafından verilen destekle başlatılan okuma etkinliği ‘Oku-YOZ’ projesi devam ediyor.

21 Aralık 2021 Salı 00:59
Oku-YOZ Projesi devam ediyor

Yozgat İl genelinde uygulanan proje kapsamında düzenlenen ‘Yılkı Atı' kitabı sınav sonuçları açıklandı. Yapılan değerlendirme sonucunda Sorgun Şehit Ahmet Alan Anadolu Lisesinden Ahmet Şimşek birinci, Çandır Atatürk Ortaokulundan Zeynep Kübra Bağcı ikinci, Sarıkaya Fatih Ortaokulundan Mehmet Emin Yıldız üçüncü oldu. Sarıkaya ilçesi Fatih İlköğretim Kurumu öğrencisi Mehmet Emin Yıldız’ın sınavda başarılı olması sevinçle karşılandı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ‘’Bu önemli başarısı sebebiyle Okul Müdürümüz Oğuz Karabey nezdinde Türkçe Öğretmenimiz Esra Tenekeci, Öğrencimiz Mehmet Emin Yıldız ile öğrencimizin ailesini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz’’ açıklaması yapıldı.

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