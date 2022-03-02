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Öğretmenlerle çay sohbeti

Yozgat’ın Kadışehri İlçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy öğretmenlerle çay sohbetinde bir araya geldi.

02 Mart 2022 Çarşamba 00:31
Öğretmenlerle çay sohbeti

Aksoy, Kadışehri Anadolu İmam Hatip Lisesi kız pansiyonunda belletmen görevi yürüten öğretmenlerle çay sohbetinde bir araya geldi. Öğretmenler ile eğitim üzerine istişarede bulunduklarını belirten Aksoy, “Kıymetli öğretmenlerimizin almış oldukları ‘Belletmen Farkındalık Eğitimi’ üzerine istişarelerde bulunduk, eğitim sonrası pasta ikramında bulunduk. Gençlerimizin geleceğe hazırlanmasında rehber olacak meslektaşlarıma eğitime yoğun katılımlarından ve ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi. 

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