Öğretmenlerle çay sohbeti

Aksoy, Kadışehri Anadolu İmam Hatip Lisesi kız pansiyonunda belletmen görevi yürüten öğretmenlerle çay sohbetinde bir araya geldi. Öğretmenler ile eğitim üzerine istişarede bulunduklarını belirten Aksoy, “Kıymetli öğretmenlerimizin almış oldukları ‘Belletmen Farkındalık Eğitimi’ üzerine istişarelerde bulunduk, eğitim sonrası pasta ikramında bulunduk. Gençlerimizin geleceğe hazırlanmasında rehber olacak meslektaşlarıma eğitime yoğun katılımlarından ve ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.