Öğretmenlere teşekkür

Öğretmenlerin başarılarını tebrik etmek, motivelerini sağlamak amacıyla, Şehit İsmail Genç Anadolu Lisesi, Şehit Ali Mehmet Vural Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehit Yarbay Yusuf Turgut Ortaokulunda görev yapan öğretmenlere gayretli çalışmaları nedeniyle tebrik edilerek, teşekkür belgeleri verildi. Belgeler, Milli Eğitim Şube Müdürü Hakan Mucuk ve Ahmet Karakaş tarafından öğretmenlere iletildi.