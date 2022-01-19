Öğretmenlere eğitim

Eğitim, Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Şemsinnur Göçek ve Yüksekokul öğrencisi Niyazi Furkan Avcı tarafından Küçük Çalağıl Şehit Selman Bozkurt İlkokulunda ve Ortaokulunda görev yapan öğretmenlere verildi. Eğitime katılan kursiyerlere temel yaşam desteği, hasta ve yaralının ilk değerlendirmesi, solunum yolu tıkanıklığı, kanamalar, yaralanmalar, hasta ve yaralı taşıma teknikleri gibi bilgiler verildi. Yapılan eğitimde, teorik bilgiler öğrenciler üzerinde yapılan pratik eğitimlerle pekiştirildi. Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Şemsinnur Göçek eğitim sonrası yapmış olduğu açıklamada; “ Eğitim faaliyetini yürüten tüm ilk yardım eğitmenlerimize ve kursiyer öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Toplumun her kesiminden vatandaşımızın bu eğitimi alarak bilinçlenmesi sağlanmalıdır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın şiarından hareketle eğitimlerimizi vermeye devam edeceğiz. Bir hayat kurtaran tüm insanlığın hayatını kurtarmış olur sözü bu eğitimlerle hayata geçirilmektedir, bu düşüncelerle kursa katılan tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.