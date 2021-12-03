Öğrencilerle çay içti

Proje kapsamında Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan, Okul Müdürü Abdullah Yaşar ile okulların bölümlerini gezdi. Okulların eksikliklerinin neler olduğunu tespit eden Arkan, eksikliklerin giderilmesi noktasında girişimlerde bulundu. 8’inci sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Arkan, öğrencilerle sohbet ederek, öğrencilerin gelecek hayalleri hakkında konuştu. Arkan, Rehber Öğretmeni Merve Maraz tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı hakkında bilgiler verilen sunuma katılarak, okul idarecilerine, öğretmenlere ve yardımcı personellere teşekkür etti.