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Öğrencilerin el emeği

Yozgat’ın Kadışehri İlçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezi tarafından kız pansiyonunda açılan kurslar sayesinde elemeği eserler ortaya çıkıyor.

18 Ocak 2022 Salı 00:25
Öğrencilerin el emeği

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce, kız pansiyonunda açılmış olan kursa öğrenciler yoğun katılım göstererek, elemeği eserler ortaya koyuyorlar. Kurslarda, bir birinden güzel, elemeği göz nuru eserler ortaya çıktığını söyleyen Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, ‘’ Bu güzel eserlerin çıkmasında büyük emeği olan değerli meslektaşımız Gamze Çelik 'e, sevgili öğrencilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Her geçen gün daha iyiye, daha güzele ulaşmak için büyük bir özveri ile çalışıyoruz’’ diye konuştu. •Sümeyye İlhan•

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