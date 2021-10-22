Sarıkaya Hacı Hasan Bor Parkı’nda öğle arasını geçiren öğrencilere İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Gümüşay, Öğretmen Celal Kılıç, şube müdürleri ve okul müdürleri öğrencilere sürpriz ziyaret yaptı. Öğrencilerle sohbet eden ve bilgi alan müdürler, öğrencileri kötü alışkanlıklardan uzak durmaları, ders saatlerine riayet etmeleri ve gayri ahlaki davranışlardan kaçınmaları noktasında uyardılar. Park içi denetimlerin ardından hep birlikte yemek yiyen müdürler, öğrencilerin güvenliği ve denetimi amacıyla alınacak önlemler noktasında fikir alışverişinde bulundular. •Rabia Şahin•