Öğrencilere ödül

Sorgun Milli Egemenlik Ortaokulunda düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Okul Müdürü Tahsin Akdeniz tarafından verildi. Akdeniz, öğrencilere ve emek veren tüm öğretmeneler teşekkür etti. Öte yandan, Sorgun Müftülüğü Gençlik Koordinatörleri gençlerle buluşma etkinliklerini sürdürüyor. Sorgun Müftülüğü Gençlik Koordinatörleri Yenidoğan Mahallesi gençlerle buluştu. Gençlere zararlı alışkanlıklardan korunma sunumu yapıldı, hediyeler verildi, çiğköfte ikramı yapıldı. Yenidoğan Mahallesinin ardından Şehit Mücahit Erbaş İmam-Hatip Okulu öğrencileriyle bir araya gelen gençlik Koordinatör ekibi, öğrencilerle muhabbet ettikten sonra hediyeler verdi.