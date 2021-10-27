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Öğrencilere ödül

Yozgat’ın Sorgun İlçesinde, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri ve ödülleri verildi.

27 Ekim 2021 Çarşamba 00:16
Öğrencilere ödül

 Sorgun Milli Egemenlik Ortaokulunda düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Okul Müdürü Tahsin Akdeniz tarafından verildi. Akdeniz, öğrencilere ve emek veren tüm öğretmeneler teşekkür etti. Öte yandan, Sorgun Müftülüğü Gençlik Koordinatörleri gençlerle buluşma etkinliklerini sürdürüyor. Sorgun Müftülüğü Gençlik Koordinatörleri Yenidoğan Mahallesi gençlerle buluştu. Gençlere zararlı alışkanlıklardan korunma sunumu yapıldı, hediyeler verildi, çiğköfte ikramı yapıldı. Yenidoğan Mahallesinin ardından Şehit Mücahit Erbaş İmam-Hatip Okulu öğrencileriyle bir araya gelen gençlik Koordinatör ekibi, öğrencilerle muhabbet ettikten sonra hediyeler verdi.

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