Öğrencilere moral

Düzenlenen kahvaltıya Kadışehri Kaymakamı Yunus Polat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Sınava girecek öğrenciler için etkinliklerin devam ettiğini belirten Aksoy, “Gençlerimizin sınav stresinden uzaklaşıp sağlıklı bir şekilde hazırlanmaları için farklı etkinlikler planlamaya devam ediyoruz. Bizleri her daim yalnız bırakmayan eğitime verdiği katkılarıyla bizleri cesaretlendiren ilçe Kaymakamımız Yunus Polat başta olmak üzere emek veren okul idarecilerimize, öğretmenlerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ederim” dedi.

