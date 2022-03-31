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Öğrencilere moral

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlanan 12’nci sınıf öğrencileri için moral kahvaltısı düzenlendi.

31 Mart 2022 Perşembe 00:13
Öğrencilere moral

 Düzenlenen kahvaltıya Kadışehri Kaymakamı Yunus Polat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. 
Sınava girecek öğrenciler için etkinliklerin devam ettiğini belirten Aksoy, “Gençlerimizin sınav stresinden uzaklaşıp sağlıklı bir şekilde hazırlanmaları için farklı etkinlikler planlamaya devam ediyoruz. Bizleri her daim yalnız bırakmayan eğitime verdiği katkılarıyla bizleri cesaretlendiren ilçe Kaymakamımız Yunus Polat başta olmak üzere emek veren okul idarecilerimize, öğretmenlerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ederim” dedi. 
 

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