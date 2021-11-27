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Öğrencilerden okul ziyareti

Yozgat’ın Sarıkaya İlçesinde, üniversite öğrencileri okul ziyaretinde bulunarak, okulun kütüphanesine kitap bağışladılar.

27 Kasım 2021 Cumartesi 00:32
Öğrencilerden okul ziyareti

Edebiyat ve Sanat Topluluğu Öğrencileri, Türkiye Diyanet Vakfı Sarıkaya Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu İyilik Platformu Öğrencileri ve Yurt Müdüresi Gülşah Ünal, Şehit Selman Bozkurt İlköğretim Okulunu ziyaret etti. Öğrenciler, okul bünyesinde oluşturulan 'Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesi’ne ilkokul seviyesinde, kendi imkanları ile temin ettikleri hikaye ve masal kitaplarını bağışladılar. Üniversite öğrencileri, okuldaki öğrencilerle sohbet ederek, çalışmaları hakkında konuştular. Sarıkaya Milli Eğitim Müdürlüğü, güzel ziyaretleri için başta Yurt Müdüresi Gülşah Ünal'a ve İlçede öğrenim gören üniversite öğrencilerine teşekkür etti. 

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