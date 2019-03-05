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Öğrenciler Sinema ile Buluştu

YERKÖY İlçe Milli Eğitim Müdürü Doğan Genç tarafından başlatılan ‘Öğrenciler Sinema ile Buluşuyor’ projesi kapsamında, ortaöğretim öğrencilerine yönelik sinema günleri etkinliği yapıldı.

Öğrenciler Sinema ile Buluştu

YERKÖY İlçe Milli Eğitim Müdürü Doğan Genç tarafından başlatılan ‘Öğrenciler Sinema ile Buluşuyor’ projesi kapsamında, ortaöğretim öğrencilerine yönelik sinema günleri etkinliği yapıldı.

05 Mart 2019 Salı 00:00
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Öğrenciler Sinema ile Buluştu

İlçede bulunan 9 ortaöğretim okulu öğrencilerine yönelik planlanan proje kapsamında her gün bir okulun öğrencileri Yerköy Kaymakamlığı toplantı salonunda ağırlayarak, sinema günleri etkinliği yapıldı. Projeyle sinema salonu havasında film izlemeyen genç neslin kalmaması, ayrıca neslin kültür-sanat hayatına katılımı ve sinema kültürünün yaygınlık kazanmasına katkı sağlanmasının amaçlandığı kaydedildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Genç, projenin başlatılması kapsamında Kaymakamlık toplantı salonunda öğrencilerle Türkiye´nin Oscar adayı olan ‘Ayla’ filmini izletildiğini söyledi. Projenin gelecek yıllarda da devam etmesi temennisinde bulunan Doğan Genç, ‘’Bu çocukların hiçbiri hayatının sonuna kadar bugünü unutmayacaklar. Onlar için unutulmaz bir hatıra. Sinemayla ilgili zihinlerinde inşallah çok güzel bir sonuç bırakabilmişizdir" diye konuştu.

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