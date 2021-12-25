Öğrenciler sahada

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan,‘’Şehit Yıldız Gürsoy Kız Meslek Lisesi Yiyecek-İçecek Bölümü öğrencilerime, Şehit Erhan Ülkü Çok Programlı Anadolu Lisesi Mobilya-Elektrik Bölümü öğrencilerime, Mesleki Eğitim Merkezi (Çıraklık Merkezi) berber çırağı öğrencilerime, projemize gönülden, yürekten destek veren Sarıkaya esnafımıza ve mesai arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Asla yalnız değilsiniz demiştik. İyi yürekli insanlar var oldukça asla yalnız kalmayacaklar. Her daim güzelliklerde buluşmak ümidiyle’’ dedi. •Sümeyye İlhan•