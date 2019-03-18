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Oda’dan ilk adım

BOĞAZLIYAN Ticaret ve Sanayi Odası, İstihdam Seferberliği ile ilgili ilk adımını attı. Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Öcal Öcalan, istihdam teşviki kapsamında iş dünyasına örnek olacak bir adım atarak, ilk istihdamı kendi bünyelerinde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Oda’dan ilk adım

BOĞAZLIYAN Ticaret ve Sanayi Odası, İstihdam Seferberliği ile ilgili ilk adımını attı. Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Öcal Öcalan, istihdam teşviki kapsamında iş dünyasına örnek olacak bir adım atarak, ilk istihdamı kendi bünyelerinde gerçekleştirdiklerini söyledi.

18 Mart 2019 Pazartesi 00:00
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Oda’dan ilk adım

Başkan Öcalan, ‘’İstihdam seferberliği konusunda yönetim kurulumuz ile yaptığımız değerlendirme sonucunda böyle bir karar aldık ve Cumhuriyet Üniversitesi Bankacılık ve Finans bölümü mezunu Cevriye Keşlik’i odamız bünyesinde ilk bayan çalışan olarak işe aldık. Bundan sonraki süreçlerde de iş dünyasına istihdam seferberliği konusunda her türlü bilgilendirme desteğini yapacağız’’ dedi. 

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