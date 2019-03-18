Oda’dan ilk adım

Başkan Öcalan, ‘’İstihdam seferberliği konusunda yönetim kurulumuz ile yaptığımız değerlendirme sonucunda böyle bir karar aldık ve Cumhuriyet Üniversitesi Bankacılık ve Finans bölümü mezunu Cevriye Keşlik’i odamız bünyesinde ilk bayan çalışan olarak işe aldık. Bundan sonraki süreçlerde de iş dünyasına istihdam seferberliği konusunda her türlü bilgilendirme desteğini yapacağız’’ dedi.