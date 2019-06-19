NEREYE YAPILSIN?

Kaymakam Mustafa Altınpınar, yerel basın mensuplarıyla makamında toplantı yaptı, yapılması planlanan yeni Hükümet Konağı ile birlikte yürütülecek anket çalışması hakkında bilgi verdi. Kaymakam Altınpınar, son zamanlarda Sorgun kamuoyunda yeni yapılacak Hükümet Konağı ile ilgili bir sürü bilgi dolaştığını, bunun da bilgi kirliliğine neden olduğunu söyledi. Altınpınar, “Şu an gündemimizde sadece ve sadece yeni Hükümet Konağının yapılması var. Çünkü, yeni ekonomik önlemler çerçevesinde bir çok projenin iptali yapılmış olsa da Türkiye‘de yapılacak 13 Hükümet Konağından birinin Sorgun’a yapılacak olması bizler için büyük bir fırsattır. Kamuoyunun da yakından takip ettiği 4 alternatif üzerinde duruyoruz. Bunlardan bir tanesi Yeşilyurt İlkokulu eski binasının olduğu bölge, birisi eski Hastanenin yeri, diğeri yıkılan Toprak Mahsulleri Ofisi arazisi 4’üncüsü de eski buğday pazarının yeri. Bu 4 alternatif yer üzerinde kaymakamlığımızın resmi sitesinde Cuma günü gece yarısına kadar sürecek bir anket çalışması başlattık. Vatandaşlarımızın tercihlerini alacağız, ona göre de kendimize bir yön haritası çizeceğiz” dedi.