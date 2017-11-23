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MÜZE GiBi iLÇE!

TARİHİ dokusunun önemli bölümünü koruyup, son yıllarda da gerçekleştirilen restore çalışmaları ile gelecek kuşaklara aktarılmak üzere hazır hale getirilen yapılarıyla adeta ‘açık hava müzesini’ çağrıştıran Akdağmadeni ilçesi, turizm sektöründe pay alabilmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

MÜZE GiBi iLÇE!

TARİHİ dokusunun önemli bölümünü koruyup, son yıllarda da gerçekleştirilen restore çalışmaları ile gelecek kuşaklara aktarılmak üzere hazır hale getirilen yapılarıyla adeta ‘açık hava müzesini’ çağrıştıran Akdağmadeni ilçesi, turizm sektöründe pay alabilmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

23 Kasım 2017 Perşembe 07:00
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MÜZE GiBi iLÇE!

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, ilçede bulunan tarihi yapıları gezerek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Vali Yurtnaç, ‘’Tarihi kimlik dediğimizde akla Akdağmadeni ilçemiz gelir. Keşke bu tarihi mirasa yeterince sahip çıkabilseydik ve yeni şehirleri başka bir alana yerleştirip, eskimeyen mimariyi koruyabilseydik. Mevcut ayakta kalan binaların bugüne gelmesindeki gayretinden dolayı Akdağmadeni Belediye Başkanımızı takdir ve tebrik ediyorum'' dedi.
Akdağmadeni Belediye Başkanı Suphi Daştan da, ilçenin tarihi ve kültürel yapısını korumaya devam edeceklerini belirtti. Daştan, derin bir tarihi geçmişe sahip olan ilçenin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığına vurgu yaparak, ‘’Tarihin önemli dönemlerine beşiklik etmiş olan Akdağmadeni içerisinde, birbirinden güzel süsleme ve mimari programa sahip olan yapılarıyla, o dönemin tarihi dokusunu bizlere yaşatmaktadır. Bizlere miras kalan tarihi yapılarımıza gerekli değeri gösterip, ilçemizde bulunan tarihi yapılarımızın bir çoğunun restorasyonunu yaparak, bu yapıların gelecek nesillere aktarılması, ilçemiz turizmine kazandırılması amaçlanmıştır’’ diye konuştu.
ORMANI GEZDİLER
Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, ilçe yöneticileriyle birlikte kar yağışının yoğun bir şekilde hissedilmesine karşın, eşsiz güzellikleriyle dikkat çeken Akdağ Ormanlarını da gezdi. Vali Yurtnaç, Akdağmadeni ilçesindeki ormanlık alanların, hem kış hem de yaz turizmine açılabileceğini, bunun için bir planlama yapılması gerektiğini söyledi. Akdağmadeni Belediye Başkanı Suphi Daştan da, geçmişte virane halde bulunan tarihi yapıların ‘geçmişini bilmeyen geleceğini inşa edemez’ düşüncesiyle restorasyonunu tamamladıklarını hatırlattı. Daştan, ‘’Bugün de bu yapılarımızı ziyaret ederek, ne kadar doğru işler yaptığımızı bir kez daha anladık. Doğasıyla, jeotermal kaynaklarıyla, tarihi yapılarıyla geleceğin turizm kentini hazırlıyoruz’’ diye konuştu.

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