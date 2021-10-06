Müftüden ziyaret

‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’' nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl bir temanın ön plana çıkarıldığını hatırlatan Müftü Gülden, haftanın bu yılki temasının ise ‘cami, din görevlileri ve vefa’ olduğu ifade etti. Kaymakam Cihangir de, ‘’Camilerimiz tabiatı, kâinatı sevmeyi öğrendiğimiz sevgi mekanlarımızdır. Camilerin sadece namaz kılma mekânı değil kültür hazinesini yaşatan ve geleceğe aktaran mekanlardır’’ dedi. Cihangir, Müftü Gülden’e ziyaretleri için teşekkür etti, bütün din görevlilerinin haftasını tebrik ederek, programların başarılı geçmesi temennisinde bulundu. •Özlem Yazarel•