Müdürlerle toplantı

Sorgun Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, ilçede açılması planlanan 19 anasınıfı için planlama toplantısı gerçekleştirdi. Sorgun Öğretmenevi Akşam Sanat Okulu’nda, Öcal başkanlığında yapılan toplantıya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Aydın Bora ve anasınıfı açılması planlanan okul müdürleri katıldı. Şehit Ahmet Alan Anadolu Lisesi’nde ise İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Aydın Bora başkanlığında, ilçede pansiyonu olan okulların müdür ve pansiyondan sorumlu müdür yardımcıları ile bir araya gelinerek pansiyonlar ile ilgili konular görüşüldü. •Sümeyye İlhan / Sorgun•