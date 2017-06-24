Misafirperver Küçükçalağıllılar

Türkiyenin en çalışkan ve en güzel konuşan Dernek Başkanı olarak tanınan İbrahim Ersoy’un köyü Küçükçalağıllılar, Yozgatlı Dernekler Federasyonunda düzenledikleri muhteşem bir iftar programıyla bir araya geldiler.

Otantik kültürümüze odaklı örnek projeleri, yönlendirici ve rol model hizmetleri ile adından en çok bahsedilen Başkan Ersoy’un Seyit Özbaşı, Ergin Yıldırım, Nuh Bulut, Nizam Ertürk, Asım Ertürk ve Menderes Pampal gibi mümtaz şahsiyetlerden oluşan memleket sevdalısı çok elit bir yönetim kurulu var. Birbirini yücelten, dostluk adına en sadakatli dayanışma örnekleri sunan, muhabbet ve samimiyetle sadık bağlar tesis eden bu dernek, sadece Yozgat dernekleri tarafından değil, tüm Anadolu dernekleri tarafından da ilgi, takdir ve hayranlıkla izleniyor.

Bilgisi, görgüsü, yardımseverliği ve beyefendi kişiliği ile Küçükçalağılın ve tüm Yozgatın sevilen simalarından biri olan Mükremin Yıldırım; “Derneğimizin köyümüz ve köylülerimiz için yaptığı güzellikler hepimizi gururlandırıyor, Türkiye’deki her şehrin Küçükçalağılımızı Misafirliğin Başkenti olarak görmesi tarifi imkansız bir duydu” dedi.

Yapmış oldukları tüm organizasyonlarına basın, sivil toplum kuruluşları, akademik camia, bürokrasi ve siyaset arenasından ilgi yoğunluğu yaşayan Küçükçalağıl Köyü, Ankara’da tüm iller tarafından Misafirperverliğin Başkenti olarak tanınıyor.

Madımağı, yoğurdu, yufkası, estetik doğası ve lezzetli ürünlerinin yanında, karakterli, cömert, dürüst ve asaletli insanlarıyla bilinen bu köy, kültür ve geleneklerini en imrenilir şekliyle yaşatırken, yardımlaşma ve dayanışma adına çok güzel hizmetlere imza atan Küçükçalağıllılar, ebediyete intikal etmiş tüm geçmişlerine mevlüt ve hatim duaları okuttular.

Haber: Gazeteci-Yazar Fadime ERSOY

