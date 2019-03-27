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Miniklerin Ebru çalışması

AKDAĞMADENİ Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Gençlik Merkezi Güzel Sanatlar Atölyesi kapsamında 75.Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencilerine ebru çalışması yaptırıldı.

Miniklerin Ebru çalışması

AKDAĞMADENİ Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Gençlik Merkezi Güzel Sanatlar Atölyesi kapsamında 75.Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencilerine ebru çalışması yaptırıldı.

27 Mart 2019 Çarşamba 00:00
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Miniklerin Ebru çalışması

Geleneksel el sanatlarımızdan olan ebruyu tanıtmak, gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla Gençlik Merkezi’nde, minikler ebru sanatını uygulayarak öğrendi. Rengarenk boyaların suyla dansının ardından üzerine özel bir kağıt kapatılmasıyla birbirinden güzel eserlerin ortaya çıkmasını sağlayan ebru çalışmasına katılan çocuklar, çalışmalarıyla büyük beğeni topladı. 

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