Miniklerin Ebru çalışması

Geleneksel el sanatlarımızdan olan ebruyu tanıtmak, gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla Gençlik Merkezi’nde, minikler ebru sanatını uygulayarak öğrendi. Rengarenk boyaların suyla dansının ardından üzerine özel bir kağıt kapatılmasıyla birbirinden güzel eserlerin ortaya çıkmasını sağlayan ebru çalışmasına katılan çocuklar, çalışmalarıyla büyük beğeni topladı.
27 Mart 2019 Çarşamba 00:00
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