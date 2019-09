Miniklere hediye

Sarıkaya Belediyesi tarafından her yıl gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, ilçede okula yeni başlayan miniklere kırtasiye seti hediye ediliyor.

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel de okula yeni başlayan öğrencileri ziyaret ederek, hediye takdiminde bulundu.

Yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını temenni eden Başkan Açıkel, “Öğretmen, öğrenci ve velilerimizin her zaman yanındayız. Bize düşen her türlü görev ve sorumluluğu yerine getirmeye hazırız. Okula yeni başlayan evlatlarımıza güzel bir eğitim yılı diliyorum” şeklinde konuştu.