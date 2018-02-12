MİNİKLERDEN MEKTUP VAR!

Kampanyaya öğrenci ve öğretmenler destek verdi. İlk ve Ortaokul seviyesindeki öğrenciler yazdıkları mektuplarla projeye katkı sağladı. Henüz okuma yazma bilmeyen okul öncesi öğrencileri ise, çizdikleri resimlerle kahraman güvenlik güçlerimize duygularını anlatmaya çalıştı. Kaymakam Yasin Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, İlçe Müftüsü Emrah Kandemir, İlçe Jandarma Komutanı Yuşa Kılınç, İlçe Emniyet Müdürü Kadir Topkaya ile diğer yöneticiler ve öğrenciler, PTT binası önünde toplandı. Öğrenci ve öğretmenler tarafından yazılan toplamda 2 bin 245 mektup bir kutu içerisine konularak 39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı İskenderun/ Hatay ve 5’inci Zırhlı Birlikler Tugay Komutanlığı Gaziantep’e gönderildi. Kaymakam Yasin Özcan, Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan güvenlik güçlerimizin ülkemizin bekası için çok zor şartlarda görev yaptıklarını, aziz Türk milletinin kendilerine çok şey borçlu olduğunu belirtti. Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, harekat kapsamında şehadet şerbeti içen aziz şehitlerimize Allah´tan rahmet, kahraman gazilerimize acil şifalar diledi. Özcan, SEGEP Projesi kapsamında öğrencilerin akademik başarılarını artırmanın yanında milli ve manevi değerler ekseninde de eğitilmelerini önemsediklerini, bu uğurda güzel projeler üreterek hayata geçirdiklerini kaydetti. Özcan, terör koridorunu dağıtmak üzere Afrin’e başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan güvenlik güçlerimize moral vermek amacıyla proje ekibince planlanıp, hayata geçirilen, sonucunda olumlu dönütler alınan mektup yazma projesini nihayete erdirip, öğrencilerin duygularını güvenlik güçlerimize iletmek amacıyla toplandıklarını ifade etti. Sarıkaya İlçe Müftüsü Emrah Kandemir, İmam Hatip Okulları’nda öğrenim gören öğrenciler tarafından okunan 772 Fetih Suresi ve indirilen 13 Hatim için bir dua gerçekleştirdi.